Командування ЗСУ задіяло резерви для прориву на півдні. Фото: Генштаб

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Українське військове командування задіяло резервний 10-й армійський корпус для просування в районі населеного пункту Роботине у Запорізькій області.

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Цього тижня на південному сході України точилися інтенсивні бої, оскільки триває контрнаступ ЗСУ. Попри те, що Київ намагається відвоювати території за допомогою нового вливання військ, підготовлених і оснащених на Заході, поки що немає жодних ознак серйозного прориву. Про це пише американська газета The Washington Post із посиланням на джерела.

Зазначається, що українським військам треба подолати фалангу окопів, розтяжок, протипіхотних та протитанкових мін. А Сили оборони планують на південь і перерізати російський сухопутний міст до Криму, що є ключовим маршрутом військового постачання.

За інформацією WР, Збройні сили України почали поступово просуватися до цієї лінії. При цьому вже змінено тактику наступу. Якщо раніше просування передбачало невеликі піші переміщення військ, то зараз відбувся більш потужний приплив сил з резервів 10-го українського корпусу з використанням танків та бронетехніки.

За словами військового аналітика Роба Лі, який відвідував місця бойових дій, останній тиждень бойових дій був важливим, бо командування ЗСУ вирішило задіяти другий ешелон військ. Однак зараз невідомо, чи зазнали російські загарбники серйозних втрат для створення умов прориву.

Важкі бої точаться поблизу села Роботине, яке знаходиться менш ніж за 2,5 км від головної оборонної лінії військ рф. Експерти сходяться у думці, що битва навколо цього населеного пункту є найближчим і найбільш реальним шляхом прориву України через російську лінію, а офіційні особи характеризують її як таку, що має велике «стратегічне значення».

Нагадаємо, 3 серпня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що підрозділи Сил оборони продовжують просуватися на Бахмутському напрямку. Також ЗСУ руйнують плани окупаційної армії росії та завдають ворогу втрат на Купʼянському, а також Лиманському напрямках.

Джерело: The Washington Post