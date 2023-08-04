СБУ оголосила підозру російському олігарху. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n185840-rosiyskomu-oligarhu-povidomyly-pro-pidozru-za-dopomogu-okupantam.html

Ракурс

Російський олігарх та президент футбольного клубу ЦСКА євген гінер отримав підозру від СБУ.

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Спецслужба спільно з ДБР зібрала доказову базу на олігарха з оточення диктатора володимира путіна, який який забезпечує армію рф набоями для вбивств українців. За даними слідства, після 24 лютого 2022 року гінер як власник російського «АТ «КБАЛ ім. Кошкіна» дав вказівку менеджменту компанії забезпечити безперебійне постачання набоїв для окупантів. Таким чином він забезпечив постачання 80% патронів для різних видів стрілецької зброї від загальної кількості поставлених за весь період часу збройної агресії рф проти України. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також цей росіянин у 2019 році побудував у тимчасово окупованих Севастополі та Сімферополі дві теплоелектростанції, які під'єднали до російських електромереж.

У Службі безпеки України додали, що гінер через підконтрольних в Україні осіб є одним із бенефіціарів групи компаній VS Energy International Ukraine, до якої входять Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та ЕК Севастопольенерго.

Крім того, використовуючи афілійовані комерційні структури, цей олігарх володіє низкою готелів, металургійних заводів і торговельних центрів на території України.

На підставі зібраних доказів російському олігарху повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України).

Нагадаємо, у липні СБУ і ДБР викрили на співпраці з росією чинного нардепа від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Олександра Пономарьова, який перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області добровільно пішов на співпрацю з агресором.