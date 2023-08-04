Марка «Винищувачі зла», фото: «Укрпошта»

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Ракурс

Спецпогашення нової марки «Винищувачі зла» відбулося напередодні Дня Повітряних сил ЗСУ у різних регіонах України.

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Марка присвячена літакам F-16, котрі необхідні для захисту України від повітряного тероризму та збереження життя українських пілотів. Про це сьогодні, 4 серпня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

На марці зображені руки українського військового, котрі на терці, де отворами є силуети F-16, натирають символ російської імперії — кремль.

На заходах зі спецпогашення були присутні:

представники Командування Повітряних сил;

командири авіаційних підрозділів;

льотчики;

Герої України.

Усі вони переконують, що багатоцільові винищувачі четвертого покоління — критична необхідність і потрібні Україні «на вчора», — наголошують у Повітряних силах.

Зазначається, що очікування сучасних бойових літаків вкрай дорого обходиться для України.

Адже найкращі льотчики гинуть… На радянських літаках, що відстають по ТТХ та перебувають на межі своїх можливостей за фізичним зносом, — наголошується в повідомленні.

Прес-служба «Укрпошти» повідомляє, що тираж марки становить 600 тис. екземплярів.

Крім того, в київському мистецько-гастрономічному просторі «Остання Барикада» з 7 по 22 серпня можна буде скуштувати коктейль «Пряний борщ — винищувач зла», розроблений до випуску цієї поштової марки. 16 грн з кожного замовленого коктейлю перераховуватимуться на ЗСУ.