Повітряні сили розповіли, чи зможуть попередити про ядерну небезпеку

https://racurs.ua/ua/n185884-povitryani-syly-rozpovily-chy-zmojut-poperedyty-pro-yadernu-nebezpeku.html

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Повітряні сили не знають, який боєзаряд несе російська ракета, тому не зможуть завчасно попередити у разі ядерної небезпеки.

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Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив у інтерв`ю «Телеграфу».

За його словами, щойно росіяни випускають ракету у бік України, Повітряні сили бачать цілі на моніторах. Кожна з таких цілей має свої параметри: швидкість, курс, висота польоту. Також воїни звертають увагу на район, звідки було здійснено запуск. Так можна прогнозувати, що за літак та яке озброєння він має.

Однак заздалегідь дізнатися про те, який боєзаряд у ракети, неможливо, тому жодного особливого сигналу не звучатиме, якщо Росія захоче застосує ядерну зброю. Щоб уникнути потенційного ризику, сили ППО мають знищувати всі повітряні цілі ще під час польоту.