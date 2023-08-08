Нові вибухи прогриміли в окупованому Криму. Фото:

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Нові вибухи прогриміли в окупованому Криму у вівторок, 8 серпня.

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У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляли про приліт в Жовтневому. Гучно було й у Старому Криму. Про атаку на півострів повідомляють місцеві Telegram-канали.

Однак місцеві гауляйтери після вибухів прозвітували про нібито знищення боєприпасів. Так званий радник голови Криму Олег Крючко заявив, що — це була «утилізація боєприпасів, а ситуація під контролем спеціальних служб».

Нагадаємо, у Збройних силах України підтвердили, що 6 серпня українськими військовими були завдані удари по Чонгарському та Генічеському мостах, котрі сполучають тимчасово окупований південь України із Кримом.