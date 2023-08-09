Підбитий дронами «Оленегорський горняк» відбуксирували на ремонт у Новоросійськ (ФОТО)

Підбитий дронами «Оленегорський горняк» відбуксирували на ремонт у Новоросійськ

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Підбитий дронами російський десантний корабель «Оленегорський горняк» прибув на ремонт у плавучий док, розташований у порту Новоросійська.

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«Радіо Свобода» опублікувала відповідний супутниковий знімок, зроблений 8 серпня.

Корабель відбуксований для ремонту у плавучий док у порту Новоросійська.

«Оленегорський горняк» не може виконувати бойові завдання, повідомляло раніше видання The Washington Post.

Джерело в українській розвідці повідомило виданню, що морський дрон, який вразив російський танкер SIG, ніс 450 кг вибухівки. Танкер важить майже 5 тис. тонн, і після удару військово-морського безпілотника його почало затоплювати.

Поки що нічого не відомо про остаточні пошкодження танкера, а також де він знаходиться зараз. Згідно з фото, опублікованими зранку, він має серйозні пошкодження машинного відсіку та вузлів управління.

Нагадаємо, на світанку 4 серпня Україна атакувала надводними дронами російську воєнно-морську базу в Новоросійську. Найбільше постраждав десантний корабель «Оленегорський горняк». У ніч проти 5 серпня СБУ разом з ВМС підірвали танкер «SIG».