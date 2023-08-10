Підірваний міст у Чонгарі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186044-rosiyany-zvely-pontonnu-perepravu-mij-poshkodjenymy-mostamy-u-chongari-foto.html

Ракурс

Понтонна переправа з’явилася між пошкодженими автомобільним та залізничним мостами через Чонгарську протоку.

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Понтонний міст у Чонгарі встановили російські загарбники після того, як Збройні сили України завдали ударів по мостах та пошкодили їх. Переправу зафіксували на супутниковому знімку, який був зроблений 9 серпня. Його опублікував OSINT-аналітик Def Mon.

А Telegram-канал «Кримський вітер» пише, що понтонно-мостові переправи частково вирішують проблеми блокування логістики загарбницької російської армії. Однак такі тимчасові мости не здатні забезпечити ту пропускну здатність, яку забезпечує стаціонарний міст. Крім того, вони не лише дуже вразливі до ударів, але й залежать від погодних умов.

Нагадаємо, 6 серпня Сили оборони Україна здійснили успішну атаку по Чонгарському мосту. А перед цим херсонський колаборант Володимир Сальдо стверджував відбиття ударів по залізниці в Чонгарі. Зрадник заявляв про аж 12 ракет Storm Shadow, дев’ять з яких, в його уяві, начебто збила російська ППО.