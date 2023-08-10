Сили оборони стримують наступ окупантів. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n186051-zsu-strymuut-nastup-okupantiv-pid-avdiyivkou-ta-mar-yinkou-genshtab.html

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Сили оборони України продовжують стримувати наступ російської армії у Донецькій області.

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Атаки ворога стримуються біля Авдіївки та під Мар’їнкою. При цьому на Авдіївському напрямку ворог застосовує авіацію та артилерію, яка дуже щільно працює по позиціях українських захисників. А на Шахтарському напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Старомайорського. Загалом протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 10 серпня.

Тим часом авіація Повітряних сил сьогодні завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а два удари — по зенітно-ракетному комплексу противника.

А Ракетні війська та артилерія у четвер уразили чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, станцію радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку росіян.

Нагадаємо, у ЗСУ заявляли, що російські загарбники обрали головним для свого наступу Куп’янський напрямок, створивши наступальне угруповання у складі восьми штурмових загонів «Шторм -Z». Там зараз тривають інтенсивні бої — деякі позиції по декілька разів переходять з рук в руки.