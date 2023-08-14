Екс-генерал СБУ Шайтанов отримав вирок за держзраду

Контррозвідка СБУ затримала Шайтанова 14 квітня 2020 року

https://racurs.ua/ua/n186179-eks-general-sbu-shaytanov-otrymav-vyrok-za-derjzradu.html

Ракурс

Екс-генерал-майора СБУ Шайтанова засуджено до 12 років позбавлення волі за держзраду і замах на теракт.

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Шевченківський районний суд Києва 14 серпня визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ Валерія Шайтанова у державній зраді, замаху на вчинення терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнем зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами.

Його засуджено до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Шайтанов був затриманий у квітні 2020 року, слухання справи розпочалося у жовтні того ж року. Прокурори довели, що підсудний збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам росії.

Як повідомили у СБУ, слідство встановило, що чиновник перебував на агентурному зв’язку під псевдонімом Бобиль у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній під позивним Ельбрус був одним з організаторів окупації та розгортання терористичної діяльності на Донбасі влітку 2014 року.

Також за завданням спецслужб країни-агресора засуджений підшукував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для скоєння теракту. Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія Адама Осмаєва, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.