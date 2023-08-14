Володимир Зеленський відвідав Донеччину. Фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 14 серпня, поїхав у Донецьку область.

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Глава держави відвідав штаби бригад, які ведуть наступальні дії в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Соледар». Зокрема, це командні пункти 5-ї окремої штурмової бригади, 22-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, 3-ї окремої штурмової бригади та 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Про це повідомили в Офісі президента.

Верховний головнокомандувач заслухав доповіді щодо оперативної обстановки на ділянках відповідальності бригад та особливостей застосування різних видів озброєння. З комбригами Зеленський обговорив проблемні питання, з якими стикаються бійці Сил оборони. Військові розповіли, що потребують озброєння, боєприпасів та техніки, зокрема фронтових систем ППО та різних видах дронів.

З командиром 5-ї ОМБР у складі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Зеленський обговорив обстановку в зоні відповідальності бригади, підготовку захисників, потреби в озброєнні й техніці та проблемні питання.

Також український лідер висловив подяку 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді.

Від початку повномасштабного вторгнення бригада виконує бойові завдання у складі ОСУВ «Олександрія» на Миколаївському напрямку, ОСУВ «Хортиця» на Ізюмському, Куп’янському, Бахмутському, Северодонецькому напрямках. Дякую за потужні результати, вашу хоробрість і відвагу в боях! — наголосив президент.

Нагадаємо, 30 липня президент України Володимир в Івано-Франківській області відвідав Центр фізичної та реабілітаційної медицини, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці. Глава держави вручив захисникам державні нагороди.