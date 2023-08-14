Ворог атакував житлові квартали Херсона. Фото: ОПУ

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Російські воєнні злочинці продовжують завдавати ударів по районах Херсонської області, яка контролюється ЗСУ.

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Вдень 14 серпня армія рф обстріляла житлові квартали міста Херсона та населені пункти області. Ворог поцілив у приватні будинки, пошкодив житло та господарські споруди. Постраждали четверо цивільних, двом з них знадобилася госпіталізація. Про це повідомила прокуратура Херсонської області.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями зафіксували наслідки обстрілів. За фактом збройної агресії розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

А в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що близько 15.20 російська артилерія пошкодила три оселі в Херсоні. Контузію діагностували у 64-річної жінки.

Нагадаємо, 13 серпня російські загарбники завдали масованого удару по Херсонській області. Внаслідок обстрілів загинули семеро осіб, а 13 дістали поранення.