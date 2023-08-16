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Ракурс
Замість Холодова у Раду від «Слуги народу» увійшов адвокат, який працював зі студією "Квартал 95"

Замість Холодова у Раду від «Слуги народу» увійшов адвокат, який працював зі студією «Квартал 95»

16 сер 2023, 16:45
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Новим нардепом «Слуги народу» замість Андрія Холодова став Микола Тарарін.


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Рух «Чесно» повідомляє, що в 2019 році, на момент балотування, він працював адвокатом юридичної фірми «Гелон» — засновником і власником якої був нардеп від «Слуги народу» Сергій Іонушас.

Ця фірма працює у сфері інтелектуальної власності й представляла інтереси студії «Квартал 95».

Нагадаємо, нещодавно Верховна Рада позбавила мандату Холодова. Це сталося після того, як «Схеми» з’ясували, що він виїхав за кордон ще у січні цього року. З того часу живе на острові Кіпр та ні разу не повертався в Україну.

Тарарін, за даними «Чесно», також є бенефіціаром юридичної компанії «Консіон», власником якої теж був Сергій Іонушас.

Джерело: Ракурс


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