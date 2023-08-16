Українські біженці обирають Німеччину замість Польщі

https://racurs.ua/ua/n186257-ukrayinski-bijenci-obyraut-nimechchynu-zamist-polschi.html

Ракурс

Німеччина випередила Польщу за кількістю біженців з України. І хоч важко сказати, скільки саме українців виїжджає з Польщі до ФРН, однак останні дослідження показують: у Польщі перебуває близько 968 тис. біженців з України.

.

Водночас у Німеччині мешкає вже майже 1,08 млн втікачів від війни з України. І понад третина готові залишитися в країні надовго чи навіть назавжди.

Однак, за офіційними даними українських прикордонників, наші громадяни активно повертаються додому. Також зростає частка іноземців, які в’їжджають в Україну.

У польському виданні Business Insider Polska нещодавно вийшла стаття про українських шукачів притулку. Матеріал опублікували з назвою «Німецькі євро спокушають біженців з України. Польща для них більше не номер один». Автор зазначає: ще в лютому урядові дані свідчили, що в Польщі перебуває 1,3 млн втікачів від війни з України, але зараз ця цифра впала нижче 1 млн і неухильно зменшується.

Експертка WOT Foundation Олена Бабакова в інтерв’ю Business Insider називає основні причини великої популярності Польщі серед українців в перші місяці великої війни. І це не лише доброзичливість місцевих.

Ми прикордонна країна, тому деякі люди просто хотіли перечекати перші моменти війни в нашій країні та подивитися, що буде далі. Також колосальне значення мав той факт, що біженці зазвичай прямують туди, де у них є сім’я або друзі. Відверто кажучи, лише після 24 лютого українці середнього класу змогли без особливих труднощів виїхати на тривалий час до Німеччини чи Франції, — зазначає пані Олена Бабакова.

Однак варто пам’ятати, що не кожен українець є біженцем. За останніми оцінками, зараз у Польщі можуть проживати до 3 млн українців.

Що каже німецька статистика?

На початку цього року майже половина біженців (44%) мали намір залишитися в Німеччині на тривалий термін, тобто, принаймні, ще на кілька років або навіть назавжди. Це на 5% більше, ніж наприкінці літа торік. Такі дані наводить Федеральне відомство у справах міграції та біженців. Результати опублікували на сайті BAMF у кінці липня. В опитуванні, в якому взяли участь близько 7 тис. українців, втікачів від війни запитували про їхню життєву ситуацію та прогрес у соціалізації.

До слова, з тих, хто точно не хоче залишатися в Німеччині назавжди, 38% планують повернутися в Україну, ще 30% хочуть підтримувати тісний контакт із Німеччиною і принаймні періодично жити тут.

Для порівняння, близько 19% біженців хочуть залишитися назавжди в Польщі, пише Amal Berlin Ukraine Амаль Берлін Україна.

Чим українців приваблює Німеччина?

Business Insider Polska пише: до початку повномасштабної війни в Україні українці не надто прагнули оселитися в Німеччині. Їхня кількість на той час навіть не перевищувала 100 тис. осіб.

ФРН здавалася не надто привітним місцем для українських громадян. У той час у багатьох великих містах відбувалися проросійські демонстрації. Однак зараз багато чого змінилося. Берлін почав приймати санкції та погоджуватися на постачання важкого озброєння в Україну. І він почав залучати все більше біженців.

У західних країнах існує державна система допомоги біженцям. Ця система забюрократизована, недосконала, але вона існує. У Польщі інтеграція відбувається переважно через роботу, яка зарезервована для молодих і працездатних. А про інші сфери життя — такі як освіта чи культура — держава, здається, забуває. Неурядові організації або органи місцевого самоврядування дуже активні, але вони не можуть компенсувати всі недоліки, — пояснює Олена Бабакова.

Також польське видання наголошує, що перебування в Німеччині є фінансово вигіднішим для біженців. Як правило, дорослі шукачі притулку в ФРН мають право на 410 євро (тобто, понад 1 тис. 800) на «задоволення основних потреб». Мінімальна зарплата становить у ФРН 12 євро (53 злотих у Польщі) за годину.

У Польщі й виплати, і зарплати нижчі. Згідно з даними Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), Польща витрачає близько 5,2 тис. євро на одного українського біженця, тоді як Німеччина — понад 11 тис. євро.

Бабакова також зазначає, що спочатку українці боялися залишатися в Німеччині чи інших країнах через велику бюрократію.