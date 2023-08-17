В Україні продовжили воєнний стан на 90 діб

https://racurs.ua/ua/n186274-v-ukrayini-prodovjyly-voiennyy-stan-na-90-dib.html

Ракурс

Володимир Зеленський 17 серпня підписав закон про продовження воєнного стану та загальної мобілізації до 15 листопада 2023 року.

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Нормативний акт вступає у дію з 18 серпня.

Внесені у Раду на початку серпня президентом постанови підтримали 347 та 334 народних депутатів відповідно.

Це вже восьме продовження воєнного стану від початку широкомасштабної війни. Попереднє спливало 18 серпня.

Відповідно, парламентських виборів цієї осені в Україні не буде.