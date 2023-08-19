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Армія рф вдарила балістичною ракетою по центру Чернігова, є загиблі - ЗМІ

Армія рф вдарила балістичною ракетою по центру Чернігова, є загиблі

19 сер 2023, 11:55
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Воєнні злочинці росії 19 серпня атакували центр Чернігова балістичною ракетою. Об 11.21 в Чернігівській області оголосили повітряну тривогу через загрозу ракетного удару окупаційної армії рф. Невдовзі у місті пролунав вибух.


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Ворог обстріляв центр Чернігова. Ймовірно балістична ракета. Залишайтесь в укриттях. Деталі згодом, — повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

За даними ЗМІ, вибуховою хвилею у будинках пошкоджено вікна та двері. Внаслідок обстрілу рф центру міста є поранені та загиблі.

Об 11.49 Повітряні сили попросили місцеве населення залишатися в укриттях через загрозу застосування ворогом ударних безпілотників. Атака на Чернігів триває

Джерело: Ракурс


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