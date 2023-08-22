Зеленський заявив про важливу домовленість із Грецією. Фото: ОПУ

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Президент Володимир Зеленський здійснив робочі візити у низку країн Європи і вже повертається додому.

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Глава держави побував у Швеції, Нідерландах, Данії та Греції, відвідав саміт «Україна — Балкани», де зустрівся з керівництвом Болгарії, Сербії, Хорватії, Чорногорії, Північної Македонії, Молдови із президентом Європейської комісії. Про результати поїздок Зеленський повідомив 22 серпня у традиційному вечірньому зверненні до українців.

Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують. Літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо, — наголосив він.

За словами глави держави, практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через Чорне море та через так звані коридори солідарності по суходолу. Були розмови про українську економіку, експорт, європейську та євроатлантичну інтеграції.

Також досягнуто важливої домовленості з Грецією. Премʼєр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив про готовність його країни взяти патронат над відновленням Одеси.

Нагадаємо, 12 серпня стало відомо, що Греція стала 14-ю країною, яка підтримала гарантії безпеки для України — приєдналася до декларації G7.