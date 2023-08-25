Україна переходить на електронний документообіг для проходження ВЛК

Уряд запровадив електронний документообіг для проходження ВЛК

https://racurs.ua/ua/n186550-ukrayina-perehodyt-na-elektronnyy-dokumentoobig-dlya-prohodjennya-vlk.html

Ракурс

Кабінет міністрів України 25 серпня ухвалив рішення про запровадження електронного документообігу під час та після військово-лікарської комісії (ВЛК).

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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

З її слів, для покращення якості медичного обслуговування та спрощення процедур реалізації постанов ВЛК для захисників України (оформлення відпусток, звільнення) затверджено Порядок здійснення обміну медичними та іншими документами військовослужбовців між військовими частинами, закладами охорони здоров’я, територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

До сьогоднішнього часу усі документи, пов’язані з проходженням ВЛК, а також оформленням відпусток для продовження лікування чи звільнення військовослужбовця передавалися в паперовому вигляді, — вказала Маляр.

Водночас е-документообіг спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи, що взаємодіють з військовослужбовцями в рамках ВЛК, включаючи військові частини, центри комплектування та медичні заклади. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі «кур'єра», а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Зазначені інституції зможуть надсилати та отримувати наступні документи в електронній формі:

іменні списки військовослужбовців, які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров’я;

постанови військово-лікарської комісії у вигляді свідоцтва про хворобу або довідки ВЛК;

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва);

виписки з медичної карти амбулаторного та стаціонарного хворого;

рапорти військовослужбовців про надання їм відпустки для лікування або звільнення з військової служби за станом здоров’я;

витяги з наказів військової частини.

Зміни у нормативно-правових актах відбуваються в межах роботи міжурядової робочої групи по оптимізації ВЛК, в яку входять представники Міністерства охорони здоров’я, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства ветеранів, Збройних сил України та громадської організації «Принцип».