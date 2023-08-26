Байден кумедно відреагував на фото з арешту Дональда Трампа

https://racurs.ua/ua/n186575-bayden-kumedno-vidreaguvav-na-foto-z-areshtu-donalda-trampa.html

Ракурс

Президент США Джо Байден кумедно прокоментував фото з арешту колишнього очільника Білого дому Дональда Трампа, яке той оприлюднив напередодні у мережі Твіттер.

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Відповідаючи на питання журналістів щодо тюремної фотографії Дональда Трампа, Байден заявив:

Я бачив (фото) по телебаченню. Гарний хлопець. Чудовий хлопець.

Про це пише видання The Hill.

Екс-президент США Трамп здався правоохоронцям у вʼязниці округу Фултон в Атланті, штат Джорджія. Його звинувачують у спробі скасувати результати виборів 2020 року. Трамп прилетів до вʼязниці з Нью-Джерсі на своєму приватному літаку вдень 24 серпня і перебував у тюрмі близько 20 хв — на час оформлення відповідних документів. Потім його звільнили під заставу у 200 тис. дол. Офіс шерифа округу Фултон зробив історичний знімок колишнього американського президента. Жодного американського лідера раніше не заарештовували.