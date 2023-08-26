Ігнат про атаки безпілотників на Москву: Це лише початок

https://racurs.ua/ua/n186580-ignat-pro-ataky-bezpilotnykiv-na-moskvu-ce-lyshe-pochatok.html

Ракурс

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що атаки безпілотників на Москву є наслідком агресії країни-терориста рф, і висловив переконання, що такі інциденти ставатимуться дедалі частіше.

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Про це він сказав у ефірі телемарафону.

росія отримала те, що й мала отримати — теж повітряні тривоги. Звичайно, це тільки початок. Я думаю, що Сили оборони будуть мати більше засобів для того, щоб на рф було все тривожніше і небезпечніше і щоб вони пережили те саме, що переживають наші громадяни, — заявив Ігнат.

З його слів, загарбники мають заплатити високу ціну за агресію.

Але без зброї, без реакції на те, що вони роблять, зрозуміло, не обійтися, тому росія буде дедалі частіше переживати такі атаки, — зауважив речник.

Нагадаємо, минулої ночі мер Москви Сергій Собянін заявив про нову атаку безпілотника на російську столицю. Вибухи у Москві лунали також 30 липня, коли внаслідок падіння БпЛА постраждала будівля «IQ-кварталу» в бізнес-центрі «Москва-Сіті».