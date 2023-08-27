рф вночі атакувала Україну крилатими ракетами. Фото:

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Ракетний удар по Україні завдали російські загарбники вночі 27 серпня.

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Ворог атакував крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555, які були випущені п’яти літаків стратегічної авіації. Запуск здійснювався з російського повітряного простору в районі Енгельса. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Загалом військові зафіксували вісім цілей, а зуміли знищили чотири крилаті ракети. Ворожі цілі збили у центральних та північних областях. Решта повітряних цілей були імовірно хибні, бо інформації про влучання не надходило.

Речник Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що під час останньої ракетної атаки українські військові спостерігали дуже складну схему маневрів. Ймовірно, ворог вишукував варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.

Нагадаємо, у ніч проти 25 серпня російська армія уперше запустила крилаті ракети «Калібр» по Україні з Азовського моря. У Збройних силах України вважають, що ворог застосовує нову тактику обстрілів українських міст.