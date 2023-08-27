Повітряні сили назвали особливості ракети Х-101. Фото:

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Російська ракета Х-101, які авіація рф вночі 27 серпня запускала по Україні, вважається складною для засобів ППО.

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Однак засоби протиповітряної оборони можуть збивати такі цілі. Ця ракета особлива тим, що може «намотувати кола». Росіяни запускають ракети, які розгортаються на 180 градусів й летять в інший бік. Х-101 вміє це робити доти, доки не вразить заздалегідь запрограмовану ціль. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Це ми вже давно знаємо, то не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз щодо нашої протиповітряної оборони, — заявив він.

За словами Ігната, ці ракети за тактико-технічними характеристиками можуть летіти тисячі кілометрів та маневрувати. Заявлена дальність Х-101 — 5 тис. 550 км. У ЗСУ вважають, що вона може пролетіти таку відстань за сприятливих умов. Але маневри й висота польоту впливають на дальність. Ці ракети були розроблені спеціально для того, щоб долати ППО.

Але достатньо багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони й можуть літати, «намотувати кола». Високотехнологічна зброя, — додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, 27 серпня п’ять літаків російської стратегічної авіації з району Енгельса випустили крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-55/Х-555. Військові зуміли знищили чотири крилаті ракети, які збили у центральних та північних областях. У Силах оборони Півдня заявили, що під час нічної ракетної атаки спостерігалася дуже складна схема маневрів. Не виключено, що ворог вишукував варіанти прокладання безпечних маршрутів для майбутніх атак.