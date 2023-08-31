рф за допомогою «тіньового флоту» грабує порти України. Фото:

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«Тіньовий флот» є у складі Військово-морського флоту російської федерації.

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Судна з цього так званого флоту не виходять у міжнародні порти. Росіяни використовують його з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. За допомогою «тіньового флоту» росіяни грабують українські порти, зокрема в Маріуполі та Бердянську. Про це 31 серпня речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

Все вкрадене окупанти «легалізують» для подальшого експорту. Ворог пропонує награбоване в Україні як допомогу країнам Африки.

Заходять в порти Бердянська, Маріуполя… Вантажать там збіжжя, метал. Потім перевантажують у свої порти й у такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати, — заявив він.

Нагадаємо, українська влада Маріуполя повідомила, що російські окупанти перетворюють міський порт на воєнну базу. У серпні вперше з моменту окупації у маріупольський порт зайшов та пришвартувався російський військовий корабель. Також на території порту фіксувалися чотири бойових гвинтокрили різного класу.