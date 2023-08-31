рф збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n186743-vorog-zbilshyv-kilkist-nosiyiv-kalibriv-u-chornomu-mori.html

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Кількість російських ракетоносіїв у Чорному морі вдень 31 серпня суттєво зросла.

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На бойове чергування ворог додатково вивів фрегат та ще один малий ракетний корабель. Загальний залп крилатих ракет «Калібр» може нараховувати до 24 одиниць. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

Рівень ракетної загрози підвищено. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги. Реагуйте оперативно, — наголосили в командуванні.

Як відомо, ввечері 30 серпня російське командування вивело на бойове чергування надводний ракетоносій — ракетний корабель проекту «Буян-М». Його загальний залп становив вісім ракет «Калібр».

Однак станом на сьогоднішній ранок, за інформацією Військово-морських сил Збройних сил України, ракетоносії були відсутні в Чорному та Азовському морях.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що станом на 28 серпня в росії було щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 км. Також на озброєнні окупантів було приблизно 270 «Іскандерів», орієнтовно 140 «Калібрів», приблизно 75 «Кинджалів» та близько 100 ракет типу Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною.