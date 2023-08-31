Україна протестує - перероблене з російської нафти паливо надходить до ЄС

https://racurs.ua/ua/n186754-ukrayina-protestuie-pereroblene-z-rosiyskoyi-nafty-palne-nadhodyt-do-ies.html

Ракурс

Дизельне пальне, гас та інше паливо, перероблене з російської нафти, хлинули до Європи, що спонукало Київ закликати до посилення санкцій проти Москви.

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В інтерв’ю POLITICO Олег Устенко, економічний радник президента України Володимира Зеленського, закликав ЄС, а також Сполучене Королівство та США закрити «лазівку», яка дозволяє третім країнам, таким як Індія, Китай і Туреччина, переробляти нафтопродукти та сиру нафту, закупленої в московських державних енергетичних компаніях, на бензин, дизельне пальне та інші продукти, перш ніж продавати їх без обмежень.

У грудні G7 погодилася встановити граничну ціну на російську нафту в 60 дол. за барель, тобто продажі нижче цієї ціни дозволені. Ідея полягала в тому, щоб фінансово стиснути Москву, дозволивши нафтовим ринкам продовжувати функціонувати.

Результатом стало те, що такі країни, як Індія, скуповують дешеву російську сиру нафту, а потім переробляють її, що приносить місцевим компаніям маржу переробки, а потім продають її іншим країнам.

Індійський імпорт російської сирої нафти сягнув максимуму в 69 млн барелів у травні, що майже в десять разів більше, ніж за той самий період 2021 року до вторгнення росії в Україну — і більш ніж удвічі більше, ніж 31 млн, який вона закупила в травні минулого року.

Відтоді обсяги впали приблизно до 50 млн барелів у липні, але залишаються значно вищими за довоєнний рівень.

В результаті індійський експорт паливних продуктів до ЄС стрімко зріс. У червні вона експортувала до блоку 5,1 млн барелів дизельного пального та 3,2 млн барелів авіаційного палива проти лише 1,68 млн барелів та 0,51 млн барелів відповідно у червні 2021 року.

Устенко виділив Індію, враховуючи, що «до вторгнення вона купувала російську нафту, але рівень імпорту був дуже незначним, лише близько 1% імпортованої нафти. Зараз він становить майже 40%, що насправді драматична зміна».

Для Нью-Делі це просто хороший бізнес.

В інтерв’ю CNBC минулого тижня міністр нафти та природного газу Індії Хардіп Сінгх Пурі визнав, що приватні нафтопереробні заводи його країни скуповують російську нафту за ставками, значно нижчими за ринкову.

Якщо є 30-відсоткова знижка, то росіяни зав’язують її бантиком і відправляють нам безкоштовно. Ось що це означає.

Це також негативно впливає на прибутки росії.

Доходи росії від експорту енергоресурсів скоротилися практично вдвічі за перші шість місяців цього року, тоді як рубль досяг історичного мінімуму за останні тижні, оскільки санкції почали підривати основи російської економіки.

Але оскільки війна завдає шкоди Україні, Київ хоче ще більше закрутити гайки.

Політики повинні підтримувати «заборону для всіх нафтопродуктів, що надходять до країн G7, якщо вони були вироблені з використанням російської нафти, навіть якщо вони були перероблені в іншому місці, сказав Устенко.

Устенко додав, що Київ хоче заручитися підтримкою серед країн G7, щоб знизити цінову межу лише до 30 дол. за барель. Польща та країни Балтії наполягали на зниженні ціни минулого року, але такі країни, як Греція, чиї нафтові танкери перевозять багато російської сирої нафти, відмовилися.

Ці кроки, сказав Устенко, «будуть величезним сигналом для виробників, що зараз абсолютно незаконно торкатися російської нафти та постачати режим кровавими грошима, які вони використовують для купівлі зброї та скоєння воєнних злочинів в Україні».

Однак ця ідея навряд чи знайде велику підтримку, принаймні наразі.

За словами Максиміліана Гесса, співробітника Інституту досліджень зовнішньої політики та автора нової книги про санкції проти Росії, переробка російської нафти третіми країнами є не стільки провалом заходів, скільки наміченою особливістю.