Окупанти вночі запускали «Калібри», було влучання на Вінниччині

Окупанти вночі запускали «Калібри». Фото:

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Ракурс

Ракетний удар по Україні вночі 1 вересня було завдано російською федерацією.

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Ворог атакував Україну крилатими ракетами «Калібр». Пуски двох ракет було здійснено з надводного ракетоносія з акваторії Чорного моря — району тимчасово окупованої Феодосії. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Зазначається, що протиповітряна оборона знищила одну з ракет, але другий «Калібр» влучив в одне з приватних підприємств у Вінницькій області. Внаслідок вибуху пошкоджено майно та приватні авто. Є поранені, яким надають допомогу.

Голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram, що під час ранкової тривоги ракету збили в регіоні, але постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, сили оборони Півдня повідомляли, що 31 серпня росіяни вивели на бойове чергування в Чорне море фрегат та малий ракетний корабель. Загальний залп крилатих ракет «Калібр» нараховував до 24 одиниць.