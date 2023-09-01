Авіація ЗСУ за добу уразила чотири російські системи ППО. Фото: Генштаб

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Українські Збройні сили продовжують щоденно завдавати потужних ударів по позиціях загарбників.

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Зокрема, 31 серпня авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах росіян. А підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу вразили артилерійський засіб на вогневій позиції та дві станції радіолокації противника. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 1 вересня.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Українські військові закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На різних ділянках фронту протягом минулої доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.

Нагадаємо, 31 серпня український президент Володимир Зеленський заявив, що для домінування у повітрі Збройним силам України необхідно щонайменше 160 винищувачів.