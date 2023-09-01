Погоня гелікоптерів і літака рф за українським БПЛА. Скріншот з відео

https://racurs.ua/ua/n186768-gur-pokazalo-video-pogoni-rosiyskyh-gelikopteriv-i-litaka-za-ukrayinskym-dronom.html

Ракурс

Два вертольоти та літак російської армії за час тривалої погоні так і не змогли збити український безпілотник.

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Погоня російських гелікоптерів та літака за українським дроном відбулася в районі мису Тарханку, неподалік окупованого Криму. Однак БПЛА Головного управління розвідки вийшов неушкодженими при прямому зіткненні з ворожою авіацією. Про це ГУР Міноборони України 1 вересня повідомило в Facebook.

Розвідники опублікували відео, на якому видно, як український дрон переслідують одразу два бойових гелікоптери та один літак Військово-космічних сил рф. Попри обстріл безпілотник вийшов неушкодженим з «поля бою» та успішно повернувся на базу.

Криворукі якісь, — прокоментував ситуацію оператор БПЛА.

Нагадаємо, українські розвідники не кинули напризволяще побратима, який опинився за бортом катера в Чорному морі під час атаки російського винищувача. На пошуки бійця вилетів Bayraktar TB2, а згодом на рятувальну операцію вирушила група човнів. Під обстрілами вони врятували товариша по зброї.