Судна вийшли з одеського порту. Фото: Мінрозвитку громад

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Судна продовжують виходити в Чорне море з українських портів.

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Так, 1 вересня ще два заблокованих судна вийшли з порту «Південний» Одеської області. Балкери Anna-Theresa (під прапором Ліберії) та OctanCourtesy (під прапором Маршаллових островів) зараз рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. Про це Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило в Facebook.

Зазначається, що судна переправляють 56 тис. т чавуну та 172 тис. т залізорудного концентрату. Обидва балкери знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії. У порту «Південний» вони перебували до російського вторгнення Anna-Theresa з 22 лютого 2022 року, а OctanCourtesy — з 16 лютого того ж року.

Нагадаємо, 16 серпня з порту Одеси вирушило перше судно — контейнеровоз «Джозеф Шульте». Вже 18 серпня воно прибуло до порту Стамбула в Мармуровому морі, а далі попрямувало в Гонконг.

Друге судно, суховантаж «Примус», після зупинки зернової угоди 26 серпня вийшло з одеського порту. Корабель слідував під прапором Ліберії у порт Варна.