Коломойський прибув в суд, де йому мають обрати запобіжний захід

https://racurs.ua/ua/n186825-kolomoyskyy-prybuv-v-sud-de-yomu-maut-obraty-zapobijnyy-zahid-video.html

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Олігарх Ігор Коломойський, якому раніше сьогодні повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей, прибув до Шевченківського районного суду Києва для обрання запобіжного заходу.

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Слідство встановило, що впродовж 2013−2020 років він вивів за кордон понад півмільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Засідання тричі переносили, проте після 18.00 олігарх таки прибув до суду. Раніше туди завітали адвокати Коломойського.

За інформацією «Української правди», прокурори клопотатимуть про арешт з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків у 570 млн грн.