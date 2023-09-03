Рашисти часто перекривають рух мостом через Керченську протоку, оскільки його конструкція ненадійна і не витримує навантаження.

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Про це в ефірі національного телемарафону заявила очільниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє агентство «Укрінформ».

Вони досить регулярно перекривають там рух, тому що конструкція ненадійна, вона не витримує того навантаження, яке на неї відбувається, — і в виробничому сенсі, для чого вона і будувалася, і також погода не сприяє її міцності. І з повітря їм теж тривожно регулярно, і з води. Тому вони дуже часто перекривають (рух), щоб не завдавати максимальної шкоди, — зазначила Гуменюк.