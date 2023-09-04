Реджеп Таїп Ердоган прибув у Сочі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n186873-erdogan-prybuv-do-sochi-na-zustrich-z-putinym.html

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 4 вересня прибув до Сочі на зустріч з російським диктатором володимиром путіним.

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У росії турецький лідер запропонує керівництву країни-агресора посередництво в мирних переговорах України та росії. Ердоган передасть, що він готовий узяти на себе роль посередника і надати всі види підтримки, включно з проведенням прямих переговорів, «для забезпечення міцного миру між ворогуючими сторонами». Про це повідомляє Milliyet.

Також путін з Ердоном мають обговорити «зерному угоду» та та формули транспортування російського газу в Європу через Туреччину.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський у липні зустрічався з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом та обговорив низку спільних україно-турецьких проектів. Київ та Анкара співпрацюватимуть у сферах військово-промислового комплексу, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. Зеленський також запросив Туреччину приєднатись до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови та трансформації.

Джерело: Milliyet