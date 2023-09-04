Джо Байден засмучений відмовою Сі Цзіньпіна приїхати на саміт G20

https://racurs.ua/ua/n186883-bayden-zasmuchenyy-vidmovou-si-czinpina-pryyihaty-na-samit-g20.html

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Офіційний Пекін 4 вересня заявив, що китайську делегацію на саміті G20, який цього тижня пройде у Делі, очолить прем'єр Держради КНР Лі Цян.

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Я засмучений…, але я збираюся зустрітися з ним [Сі Цзіньпіном], — сказав Байден журналістам у неділю, хоч і не повідомив, коли саме планує це зробити.

Востаннє Сі та Байден зустрічалися на саміті G20 в Індонезії у 2022 році.

Заяву Байдена можна трактувати і як свідчення того, що Білий дім надає великого значення глобальній співпраці за межами групи G7, що об'єднує найрозвиненіші економіки.

Однак відносини між США та Китаєм залишаються напруженими, попри численні візити дипломатів із Вашингтона цього року, які намагаються вивести американсько-китайські відносини зі ступору.

Проблем у цих відносинах чимало — починаючи з торгових суперечок майбутнього Тайваню і закінчуючи китайською експансією в Південно-Китайському морі.

Реакція на відмову Сі

Відмова Сі Цзіньпіна їхати на саміт G20 в Індії завдасть серйозного удару по статусу форуму, вважає Financial Times.

Видання пише, що якщо інформація про відмову китайського лідера їхати в Індію підтвердиться, це серйозно вплине на обговорення таких міжнародних тем, як глобальна зміна клімату, економічне співробітництво, російське вторгнення в Україну, а також скасує низку важливих двосторонніх зустрічей Сі з іншими політиками (зокрема, Джо Байденом).

На думку аналітиків, в часи напруженого політичного клімату в міжнародних відносинах, коли Китай, росія та інші країни БРІКС намагаються отримати більше впливу, ніж Захід на чолі із США, саміт G20 без лідера КНР втратить багато можливостей врегулювати низку важливих питань.

На думку старшого директора Геоекономічного центру Atlantic Council Джоша Ліпскі, відсутність Сі «поставить під сумнів довгострокову життєздатність G20».

Водночас низка експертів зазначають, що напруженість у відносинах між Китаєм та Індією, які є лідерами БРІКС, свідчить про нестійкість цього об'єднання. На їхню думку, показова солідарність та бажання розширювати спільний вплив на Глобальному Півдні під час саміту в ПАР насправді є не такими вже й міцними. Про це, зокрема, свідчить нещодавня суперечка після публікації нової карти КНР, де спірні прикордонні території з Індією позначені як китайські.

Рішення Сі не брати участь є очевидною образою для головування Індії у G20 на чолі з Моді, але також це підкреслює справжню відсутність згуртованості між країнами БРІКС, що підриває ажіотаж щодо розширення групи. Схоже, що єдиною спільною точкою дотику для БРІКС є бажання застрахуватися від долара та лідерства США, — вважає експерт Деніел Прайс.

Аналітик центру Carnegie China Пол Хенле додає, що рішення Сі не зіграє на користь Китаю. Він зазначає, що його відсутність ще більше згуртує країни Заходу.