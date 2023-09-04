100% ПДФО з військових планують відправити у спецфонд держбюджету

Сто відсотків військового податку на доходи фізосіб планують відправити у спецфонд держбюджету

https://racurs.ua/ua/n186891-100-pdfo-z-viyskovyh-planuut-vidpravyty-u-specfond-derjbudjetu.html

Ракурс

100% податку на доходи фізосіб-військових можуть забрати в громад і відправити у спецфонд держбюджету.

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Про це написав у ТГ-каналі народний депутат Ярослав Железняк.

За його інформацією, зміни плануються в рамках змін Бюджетного кодексу під держбюджет 2024 року.

Торік місцеві громади використали на безпеку та оборону майже половину надходжень від ПДФО військових.

На думку експертів, якщо забрати ці кошти, вони розчиняться в держбюджеті, а громади не зможуть допомагати армії і місцевим жителям.

Моя колега, Галина Васильченко запитала у Мінфіна, що там планується на 2024 рік. Відповідь Мінфіну: планується що всі 100% ПДФО з зарплат військових будуть йти у спецфонд Держбюджету і направлятися на потреби оборони, — пише депутат.

Улітку 2023 року в суспільстві почалася дискусія щодо нераціонального використання додаткових коштів, які отримали місцеві бюджети внаслідок різкого збільшення доходів від ПДФО. Воно було спричинене збільшенням витрат на утримання військових після мобілізації, викликаної російським нападом на Україну.

Часто органи місцевого самоврядування звинувачували у фінансуванні другорядних під час війни потреб, наприклад, переукладанні бруківки та будівництвом нових стадіонів.