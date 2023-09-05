Одна з країн ЄС продовжила дію тимчасового захисту для українців - деталі

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Греція продовжила дію тимчасового захисту для громадян України ще на півроку. Рішення ухвалив міністр міграції та притулку Греції Дімітріс Кайрідіс, повідомляє ekathimerini.com.

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Попередній шестимісячний термін дії статусу завершився 4 вересня. Відтепер українці, які були змушені виїхати за кордон, користуватимуться тимчасовим прихистком у Греції до 4 березня 2024 року. Фінансова допомога не передбачена, гуманітарну допомогу можна отримати від благодійних організацій.

Міністерство міграції та притулку Греції створило інформаційний портал для українців-шукачів притулку, який доступний українською, англійською та грецькою мовами.

Греція прихистила 25 тис. втікачів від війни в Україні. Біженці мають доступ до державної медицини та освіти, а також право на тимчасове житло у пункті прийому у Сінтікі. Доступні також об'єкти розміщення Серрес II у Північній Греції та Елефсіна в регіоні Аттика.