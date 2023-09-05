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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський підписав закон про новий районний поділ Криму

5 вер 2023, 13:10
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Володимир Зеленський, президент України, підписав прийнятий Верховною Радою 23 серпня закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим».


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Про це повідомляється на сайті представництво президента України в АР Крим.

Відповідний законопроект був розроблений представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Закон передбачає, що:

  • наступного дня після його офіційного опублікування будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим;
  • Кабмін протягом одного місяця визначить території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворить районні державні адміністрації нових районів та внесе на розгляд парламенту законопроект про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.

Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад, — наголошують у відомстві.

Джерело: Ракурс


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