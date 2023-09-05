Зеленський підписав закон про новий районний поділ Криму

Зеленський підписав закон про новий районний поділ Кримуhttps://racurs.ua/ua/n186911-zelenskyy-pidpysav-zakon-pro-novyy-rayonnyy-podil-krymu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, підписав прийнятий Верховною Радою 23 серпня закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою Автономної Республіки Крим».
Про це повідомляється на сайті представництво президента України в АР Крим.
Відповідний законопроект був розроблений представництвом спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Закон передбачає, що:
- наступного дня після його офіційного опублікування будуть введені в дію рішення, прийняті парламентом у 2016 та 2020 роках щодо декомунізації та запровадження нового районного поділу Автономної Республіки Крим;
- Кабмін протягом одного місяця визначить території та адміністративні центри територіальних громад в Автономній Республіці Крим, а протягом трьох місяців — утворить районні державні адміністрації нових районів та внесе на розгляд парламенту законопроект про особливості відновлення публічної влади в Автономній Республіці Крим після деокупації.
Головна мета Закону — підготовка підґрунтя для деокупації півострова, адже військові та військово-цивільні адміністрації створюються для діяльності на території територіальних громад, — наголошують у відомстві.