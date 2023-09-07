Ізраїль домовився співпрацювати з росією в кіновиробництві

https://racurs.ua/ua/n187009-izrayil-domovyvsya-spivpracuvaty-z-rosiieu-v-kinovyrobnyctvi.html

Ракурс

Ізраїль підписав договір з рф про співпрацю в галузі кіновиробництва.

.

Ми вже не знаємо, як коментувати. Того самого дня, коли російська ракета влучила по багатолюдному ринку на Донбасі в Україні, знову вбивши та поранивши десятки невинних мирних жителів, ізраїльський уряд підписав угоду про співпрацю в галузі кіно з російськими пропагандистами, — заявило Посольство України в Ізраїлі.

Цей договір московити підписали 6 вересня.

Дипломати наголосили: в той час, коли росія щодня посилює свої атаки на Україну, забираючи життя невинних людей, Ізраїль співпрацює «з цією нещадною країною, добре відомою своїми кінематографічними зусиллями, спрямованими на поширення пропаганди війни».

Поки міжнародна спільнота ізолює росію, щоб продемонструвати, що її дії неприйнятні для цивілізованого суспільства, схоже, що Ізраїль пропонує агресивній федерації додаткові майданчики для поширення своїх токсичних ідей, — заявили у посольстві.

Раніше Посольство України в Ізраїлі наголосило, що, якщо депортація українців з Ізраїлю не припиниться, в’їзд ізраїльтянам до Умані буде заборонено.