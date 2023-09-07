Безпілотник вперше прилетів у Волгоградську область рф

https://racurs.ua/ua/n187012-bezpilotnyk-vpershe-pryletiv-u-volgogradsku-oblast-rf.html

Ракурс

У ніч на 7 вересня на території Волгоградської області було «перехоплено і нейтралізовано» безпілотника.

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Про це повідомив так званий губернатор регіону так званої рф Андрій Бочаров. Це перша відома спроба атаки на Волгоградську область від початку російського вторгнення до України.

Телеграм-канал Baza пише, що безпілотник атакував одну із військових частин у Городищевському районі. Канал Shot уточнює, що дрон нібито перехопили на підльоті. За даними губернатора, постраждалих та руйнувань немає.

Загалом у ніч проти 7 вересня у рф заявили, що збили кілька БПЛА. За даними Міноборони, два дрони збили в Ростовській області. Ще один безпілотник був збитий силами ППО у Раменському міському окрузі Московської області, повідомив мер Москви Сергій Собянін. Про трьох збитих безпілотників також заявив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Водночас Міноборони рф звітувало лише про два збиті дрони в Брянській області.