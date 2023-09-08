Навчання Sea Breeze у Чорному морі. Фото: ВМС України

https://racurs.ua/ua/n187052-navchannya-v-chornomu-mori-ta-delti-dunau-provedut-ssha-rumuniya-ta-ukrayina.html

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Багатонаціональні навчання «Sea Breeze 23.3» пройдуть у Чорному морі та дельті Дунаю.

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До військових маневрів залучать також військовослужбовці з Болгарії, Франції, Великої Британії, Туреччини та України. Основна мета проведення навчань — розвиток оперативної і тактичної сумісності між країнами-учасницями у сфері протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема, морським мінам з метою забезпечення свободи судноплавства. Про це повідомила прес-служба Військово-морських сил Румунії.

Румунський флот представлятимуть морський земснаряд Sublocotenent Alexandru Axente, швидкохідний водолазний корабель Venus, бронекатер Posada, три бронетранспортери-амфібії, штурмові катери та інші плавзасоби, а також фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв, морські піхотинці та штабні офіцери.

Сполучені Штати відправлять на навчання морський патрульно-розвідувальний літак Poseidon, водолазів-саперів з катерами та спеціальною технікою. Інші країни-учасниці на «Sea Breeze 23.3» будуть представляти водолази, фахівці зі знешкодження вибухових пристроїв та штабні офіцери.

Нагадаємо, днями російський «Шахед» впав та вибухнув на території Румунії. Лише через деякий час міністр оборони Румунії Анджел Тилвер підтвердив, що уламки ймовірного російського БПЛА знайшли в районі Плауру у повіті Тулча, що межує з українським містом Ізмаїл на Одещині.

А президент Румунії Клаус Йоханніс зазначив, що якщо буде підтверджено, що знайдені компоненти належать російському безпілотнику, то це буде «серйозним порушенням суверенітету та територіальної цілісності Румунії».