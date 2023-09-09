Зеленський ветує закон про е-декларації та запропонує до нього правки, щоб відкрити реєстр - нардеп

https://racurs.ua/ua/n187058-zelenskyy-vetuie-zakon-pro-e-deklaraciyi-ta-zaproponuie-do-nogo-pravky-schob-vidkryty-reiestr.html

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Президент Володимир Зеленський, ймовірно, накладе вето на законопроєкт № 9534 про е-декларації та запропонує до нього правки.

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Про це 9 вересня повідомив нардеп «Голосу» Ярослав Железняк із посиланням на джерела.

Раніше Верховна Рада проголосувала за відновлення електронного декларування для депутатів та чиновників, проте не ухвалила основну правку про негайне відкриття реєстрів.

Він також розповів, як, імовірно, відбуватиметься перегляд закону.

Президент швидко накладе вето. І запропонує свої правки, так щоб декларації були відкриті одразу.

Парламент у 20-х числах вересня підтримає пропозиції до закону і виправить текст по деклараціях.

Ухвалення цього закону необхідне Україні для початку переговорів про вступ у ЄС, а також є «структурним маяком» у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування.

Історія питання

5 вересня Рада прийняла законопроєкт, яким відновлюється декларування для чиновників. Найпізніше до кінця січня 2024 року (інші за 90 днів з моменту настання обов’язку подавати) мають бути подані декларації чиновників, неподанні за попередні роки.

На жаль, е-декларації не будуть відкритими відразу, а лише через рік. Адже в парламенті знайшлося лише 199 депутатів, які підтримали правку нардепки Анастасії Радіної про це. Підтримали по фракціях:

Слуга народу — 117 з 191;

ЄС — 22 з 22;

Батьківщина — 5 з 13;

Платформа за життя та мир — 15 з 21;

За майбутнє - 8 з 11;

Голос — 17 з 17;

Довіра — 7 з 16;

Відновлення України — 1 з 9;

Позафракційні — 7 з 17;

Військові, прикордонники, зв’язківці, УДО та інші представники військових формувань (що залучені до бойових дій) мають подати декларації не пізніше 90 днів після скасування воєнного стану або звільнення зі служби. Ця «відстрочка» не поширюється на тиловиків, що працюють у ТЦК, ВЛК та СП, а також тих, хто бере участь у підготовці оборонних закупівель, проходять військову службу на посадах міністрів, їхніх заступників, керівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та їх заступників. А також на інших посадах в апаратах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів системи правосуддя та тих, що відряджені на ці посади.

Також не пізніше 90 днів після воєнного стану або припинення відповідних обставин, мають право подати звіти ті чиновники, що перебувають на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій, полонені та поранені.

У списку додалися нові декларанти. Декларуватися мають члени ВЛК та лікарсько-консультативних комісій, МСЕК тощо. Щодо них також тепер можуть здійснювати перевірки.

Доступ до Реєстру декларацій — закритий на один рік з дня набрання чинності цього Закону або до дня припинення воєнного стану. Водночас суб'єкт декларування може звернутись до НАЗК, щоб доступ до його декларації відкрили. Також Кабмін розробить список, кому рекомендовано відкрити декларації.

Під декларування потрапить не все майно, що є в користуванні. Державні службовці мають вносити в декларацію лише ті об'єкти, які були у володінні або користування чиновника (або члена його сім’ї) станом на останній день звітного періоду (та не менше ніж 30 днів до цього) або принаймні протягом половини часу звітного періоду.