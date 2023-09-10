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Снайпер з групи «Привид» ліквідував солдата рф. Фото:
Снайпер ЗСУ ліквідував окупанта з кілометрової відстані (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187102-snayper-zsu-likviduvav-okupanta-z-kilometrovoyi-vidstani-video.htmlРакурс
Українські снайпери майстерно знищують російських окупантів в Донецькій області.
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Снайпер ЗСУ «задвухсотив» російського військового на відстані майже кілометра. «Мінуснули» загарбника у місті Бахмут поблизу «літачка». Професійно спрацювала група «Привид» Окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького. Про це командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський 10 вересня повідомив у Telegram.
З дистанції 960 метрів був знищений росіянин. Наші герої бачать всіх, — написав він.
На відео видно момент ліквідації загарбника, який сподівався залишитись непоміченим.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим снайперським пострілом. Він ліквідував російського загарбника точним пострілом з відстані 2 тис. 710 м. Це дозволило йому посісти друге місце у світовому рейтингу, а першість займає канадський снайпер, який поцілив у ворожу ціль з дистанції 3 тис. 540 м під час виконання завдання в Іраку.