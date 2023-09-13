Румунія будує укриття й викликає главу дипмісії рф через уламки дронів — дрони рф в Румунії

https://racurs.ua/ua/n187229-rumuniya-buduie-ukryttya-y-vyklykaie-glavu-dypmisiyi-rf-cherez-ulamky-droniv-foto.html

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Румунія викликала главу дипломатичної місії росії в Міністерство закордонних справ у зв’язку зі знайденими на своїй території новими уламками, ймовірно, від безпілотника рф.

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МЗС висловлює рішучий протест проти чергового порушення повітряного простору Румунії. МЗС рішуче закликає до припинення регулярних атак проти українського населення і цивільної інфраструктури та безвідповідальної ескалації з боку рф, — йдеться у заяві.

В МЗС Румунії назвали ці російські атаки порушенням міжнародного права і воєнними злочинами. Румунське зовнішньополітичне відомство поінформувало союзників у НАТО і веде консультації щодо ситуації на кордоні між Румунією та Україною.

Нагадаємо, у прикордонному з Україною населеному пункті Тульча 13 вересня знайшли нові уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 км від кордону. У ніч на 13 вересня мешканці румунських сіл цього району вперше отримали повідомлення RO-Alert під час атаки безпілотників рф на українські міста над Дунаєм. Напередодні у селі Плауру навпроти українського Ізмаїла почали будувати укриття.