В окупованій Євпаторії вибухи, по вулицях їздять "швидкі" та рятувальники

https://racurs.ua/ua/n187233-v-okupovaniy-ievpatoriyi-vybuhy-po-vulycyah-yizdyat-shvydki-ta-ryatuvalnyky-video.html

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Відео потужного вибуху в районі кримської Євпаторії опублікували у ніч проти 14 вересня телеграм-канали з окупованого рф Криму.

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На них видно великий стовп диму від вибуху в районі, підсвічений загравою, ймовірно, від пожежі.

Український телеграм-канал «Кримський вітер», який отримує повідомлення від користувачів із Криму, пише, що цей найпотужніший із вибухів, які чули місцеві жителі, прогримів о 5.40 за місцевим часом. Передплатники каналу пишуть, що вибух стався десь на захід від Євпаторії.

Кримський телеграм-канал «ЧПСевастополь» повідомляє про чотири великі вибухи. Чи йдеться про ті ж вибухи, про які вже писали місцеві жителі, чи це нові вибухи, і наліт на район Євпаторії триває, поки не зрозуміло.

Повідомлення про прольоти дронів, вибухи та зареву в районі Євпаторії почали з’являтися в соцмережах близько 5:40 за місцевим часом.

У районі Євпаторії розташовано кілька військових частин. Недалеко від неї знаходиться і військовий аеродром Саки, по якому вже раніше била українська армія.

«Суспільне» повідомляє, посилаючись на місцевих мешканців, що цей вибух стався біля населеного пункту Затишне біля західної околиці Євпаторії на території військової частини — імовірно підрозділи радіолокаційного полку.

Повідомляють також про перекриття руху по Кримському мосту. Він розташований за 250 км від Євпаторії, з іншого краю Кримського півострова.

Міністерство оборони Росії вранці в четвер після серії вибухів у районі Євпаторії в Криму оголосило, що над Кримом було збито 11 безпілотників-камікадзе.

Крім того, Міністерство оборони росії стверджує, що рано вранці в четвер українські морські дрони знову атакували російський корабель в Чорному морі — і знову невдало. Згідно з повідомленням прес-служби міноборони, близько п’ятої ранку п’ять безекіпажних катерів спробували атакувати в морі патрульний корабель Чорноморського флоту «Сергій Котів», але були знищені.

Нагадаємо, що рано-вранці середи російське міноборони теж заявляло про невдалу атаку українських морських дронів на російські кораблі в море. Ця атака, судячи з заяви міноборони, відбулася приблизно тоді, коли було завдано ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі.

Цього разу міністерство випустило повідомлення про перемогу над українськими морськими дронами відразу за новинами про наліт повітряних дронів на район Євпаторії. Міноборони росії стверджує, що над Кримом збито 11 безпілотників.