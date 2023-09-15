Глава МЗС Угорщини - Світ страждає від війни в Україні через "глобалізацію конфлікту з боку Європи"

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В МЗС України звернули увагу на угорський відеоролик, в якому глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нарікає на те, що світ страждає від наслідків війни не через росію, а через політику ЄС.

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На нашу думку, в Брюсселі мають запросити пояснення у Будапешта про те, чому угорський міністр поширює дезінформацію проти Європейського Союзу в інтересах росії, — зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Представник Києва вважає, що мова тут вже йде не лише про Україну, але і про намагання Угорщини похитнути європейські позиції в Азії.

Сійярто у ролику заявив, що весь світ страждає від наслідків війни рф проти України через «глобалізацію конфлікту з боку Європи», а не через агресію Москви. Про це він сказав під час поїздки до Гонконгу.

У вересні на ворота будинку глави МЗС Угорщини Сійярто невідомі приклеїли портрет Сталіна.

Як пише Mukachevo.net знімки були опубліковані на офіційній сторінці спільноти NAFO Hungary. Сайт hvg. hu зазначає, що це спільнота інтернет-користувачів, які підтримують НАТО та Україну.