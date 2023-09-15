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Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід. Фото: «РБК-Україна»
Запобіжний захід нардепу Шуфричу обрав суд (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n187303-zapobijnyy-zahid-nardepu-shufrychu-obrav-sud-foto.htmlРакурс
Запобіжний захід народному депутату Нестору Шуфричу обрав Печерський районний суд Києва.
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Парламентар, який був обраний до Верховної Ради від забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя» перебуватиме під арештом. Суд передбачив арешт на 60 діб без можливості внесення застави. Таким чином фігурант два місяці перебуватиме в СІЗО. Його взяли під варту прямо в залі суду. Про це повідомило видання «Ґрати».
Сам Шуфрич під час засідання заявив, що йому «і смішно і грішно» від отриманої підозри у державній зраді.
Нагадаємо, вранці 15 вересня співробітники Служби безпеки України прийшли до нардепа Нестора Шуфрича з обшуками. Під час слідчих дій у нього знайшли георгіївські стрічки, медалі, ордени, а також колекцію російських кітелів та радянських документів. Також у ході обшуків виявили документ зі «схемою автономії» для Донецької та Луганської областей.
Згодом парламентар отримав підозру у державній зраді, бо слідство встановило співпрацю Шуфрича з колишнім заступником секретаря РНБО й агентом ФСБ рф Володимиром Сівковичем, який координував російську агентуру в Україні.
Шуфрич вів підривну діяльність в інформаційній сфері й систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава — нібито штучне утворення, що в України та росії єдина історія і що українці та росіяни — нібито «один народ».
Джерело: «Ґрати»
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