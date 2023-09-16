FPV-дрони СБУ знищили російську техніку. Фото: ОПУ

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FPV-дрони СБУ за кілька тижнів знищили велику кількість техніки та озброєння російських загарбників.

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За кілька тижнів бійці Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України знищили 13 російських танків, 26 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, 32 одиниці автомобільної техніки, два засоби спостереження та 40 вогневих позицій і фортифікаційних споруд. Про це 16 вересня повідомив прес-центр СБ України.

Спецпризначенці СБУ влаштували чергову «небесну кару» окупантам FPV-дронами. І знову у росіян суттєво поменшало тяжкої техніки на бойових рубежах, — зазначили в спецслужбі.

Також у координації зі Збройними силами України спецслужба уразила ще чотири реактивні системи залпового вогню, шість артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та близько 50 російських військових.

Нагадаємо, 15 вересня українські прикордонники знищили пункт боєпостачання піхотного підрозділу армії рф на Бахмутському напрямку. Спочатку аеророзвідка встановила місце накопичення БК противника, а об'єкту вже атакували за допомогою станкового автоматичного гранатомета.