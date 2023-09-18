Зернова війна - Польща, Угорщина та Словаччина відповіли на позов України у СОТ

https://racurs.ua/ua/n187389-zernova-viyna-polscha-ugorschyna-ta-slovachchyna-vidpovily-na-pozov-ukrayiny-u-sot.html

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Польща, Угорщина та Словаччина більше не братимуть участі у роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо українського зерна.

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Це відповідь на заяву України про намір судитися з ними у Світовій організації торгівлі (СОТ), повідомляє польське видання PAP.

Нагадаємо, 18 вересня Україна повідомила, що подає до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину за продовження заборони на ввезення зерна.

Київ вже звернувся з відповідним позовом до арбітражу Світової організації торгівлі, повідомили у Мінекономіки.

Паралельно Київ розглядає можливість введення заборони на імпорт польських фруктів і овочів.