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Зернова війна - Польща, Угорщина та Словаччина відповіли на позов України у СОТ
Зернова війна — Польща, Угорщина та Словаччина відповіли на позов України у СОТhttps://racurs.ua/ua/n187389-zernova-viyna-polscha-ugorschyna-ta-slovachchyna-vidpovily-na-pozov-ukrayiny-u-sot.htmlРакурс
Польща, Угорщина та Словаччина більше не братимуть участі у роботі координаційної платформи Єврокомісії щодо українського зерна.
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Це відповідь на заяву України про намір судитися з ними у Світовій організації торгівлі (СОТ), повідомляє польське видання PAP.
Нагадаємо, 18 вересня Україна повідомила, що подає до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину за продовження заборони на ввезення зерна.
Київ вже звернувся з відповідним позовом до арбітражу Світової організації торгівлі, повідомили у Мінекономіки.
Паралельно Київ розглядає можливість введення заборони на імпорт польських фруктів і овочів.
Єврокомісія вирішила не продовжувати дію ембарго на українське зерно після 15 вересня. Нагадаємо, кілька днів тому в Польщі заявили, що не відновлюватимуть імпорт зерна з України. Міністр сільського господарства Угорщини також сказав, що домовився про запровадження «національних заборон» щодо цього з Румунією і Словаччиною.
Україна натомість погодилася ввести систему ліцензування експорту протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.
До 18 вересня Україна також має запропонувати «ефективні заходи контролю» за експортом 4 категорій агропродукції, щоб запобігти «викривленням на ринку сусідніх держав».
Після рішення Єврокомісії польський прем'єр чітко заявив, що Польща продовжить дію ембарго на українське зерно. Угорщина теж вводить заборону на імпорт 24 категорій агропродукції з України, зокрема на зерно, овочі, м’ясо та мед.
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