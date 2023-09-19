Постанову про відкликання Шуфрича з голови комітету зі свободи слова зареєстрували у Раді

Нестор Шуфрич, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n187419-postanovu-pro-vidklykannya-shufrycha-z-golovy-komitetu-zi-svobody-slova-zareiestruvaly-u-radi.html

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У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про відкликання Нестора Шуфрича з посади голови парламентського Комітету з питань свободи слова.

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Про це повідомляється на сайті парламенту.

Авторами документа є голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко і заступниця Олена Кондратюк.

У тексті постанови вказано, що Шуфрича пропонують відкликати зі вказаної посади «внаслідок обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків».

Нагадаємо, вранці 15 вересня стало відомо, що СБУ затримала народного депутата Нестора Шуфрича у нього вдома у селі Козин. Він отримав підозру у державній зраді.