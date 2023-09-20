У ДТЕК назвали умови для “нормального” проходження зими

https://racurs.ua/ua/n187442-u-dtek-nazvaly-umovy-dlya-normalnogo-prohodjennya-zymy.html

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Можливе відключення світла в Україні й умови для «нормального» проходження зими оцінив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. На його думку, якщо прибрати фактор обстрілів України, то енергетична система пройде зиму в нормальному режимі.

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Якщо зараз вивести за дужки ракетні чи дронові обстріли, то в принципі ми маємо пройти зиму нормально. Без таких глобальних викликів, які були минулої зими. Але якщо ввести сюди обстріли, то тут виникають питання. Тому що не ясно яким чином все це буде відбуватися, — зазначив він.

З його слів, головне — це протиповітряна оборона (ППО) і можливість збивати дрони, ракети, які летять на станції.

На жаль, станції, трансформаторні підстанції вони не призначені до того, щоб витримати удари ракет та дронів. Тому тут, скажімо так, на стороні ППО завдання збивати по максимуму все, що буде летіти на наші енергетичні об'єкти. Тому що можна банально не зберегти все те, що ми зробили як енергетики впродовж останніх півроку, — констатував Сахарук.

Днем раніше голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що «російський терор вже не стане несподіванкою і до нього готуються всі — і енергетики, і Сили оборони, і споживачі».

Нагадаємо, торік восени та взимку російські загарбники масова обстрілювали енергетичні об'єкти України. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.