Зеленський звернувся до Радбезу ООН - Українські солдати роблять вашу роботу

https://racurs.ua/ua/n187462-zelenskyy-zvernuvsya-do-radbezu-oon-ukrayinski-soldaty-roblyat-vashu-robotu.html

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Володимир Зеленський 20 вересня у виступі на засіданні Ради безпеки ООН навів «приклад конкретних дій, які мають бути реалізовані, щоб архітектура безпеки була міцною».

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Перше — це повне виведення всіх російських військ і військових формувань, включно з Чорноморським флотом росії або тими дірявими коритами, які від нього залишаться за час війни, а також виведення всіх найманців і квазівійськових формувань росії з усієї суверенної території України в межах наших міжнародно визнаних кордонів 1991 року.

Другий крок, за словами Зеленського, — це повне повернення Україні ефективного контролю над усім нашим державним кордоном і виключною економічною зоною в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Лише виконання таких двох пунктів матиме результатом чесне, надійне й повне припинення бойових дій.

Коли я готував Українську формулу миру, я брав силу для її пунктів із принципів Статуту ООН та резолюцій, які були ухвалені Генеральною Асамблеєю. Нації, які долучаються до роботи з Формулою, усвідомлюють, що працюють заради міжнародного порядку, заснованого на правилах, заради захисту територіальної цілісності й суверенітету держав, захисту людських прав, недопущення агресій та геноцидної політики, — розповів членам Радбезу український президент.

Він також запропонував реформи для ООН, адже «всі у світі бачать, що саме робить ООН недієздатною».

У цьому кріслі в Раді Безпеки, яке росія займає незаконно через закулісні маніпуляції після розпаду Радянського Союзу, сидять брехунці, чия робота — виправдовувати агресію та геноцид, що їх здійснює росія, — сказав Зеленський.

Він також вважає, що українські солдати зараз своєю кров’ю роблять те, що Рада Безпеки ООН має робити своїми голосуваннями: зупиняють агресію та захищають принципи Статуту ООН.