Попри зернову суперечку - партія влади Польщі заявила про підтримку Україну до перемоги

https://racurs.ua/ua/n187466-popry-zernovu-superechku-partiya-vlady-polschi-zayavyla-pro-pidtrymku-ukrayinu-do-peremogy.html

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Голова польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський назвав суперечку щодо зернового імпорту «неприємною подією», яка «нічого не змінює в нашому ставленні до війни в Україні».

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Ми допомагали Україні від самого початку. З погляду військової допомоги, постачання зброї, ми були попереду всіх, — зазначив Качинський під час передвиборчого заходу у Вроцлаві, повідомляє Onet.

Але він додав, що в «негласній угоді» між поляками і українцями «не було пункту про те, що ми скасуємо польське сільське господарство».

Польське сільське господарство доведеться захищати. З огляду на розмір землі, клімат в Україні, воно не матиме жодних шансів конкурувати. Воно, по суті, повинно було б зникнути, — сказав політик, виправдовуючи обмеження на український імпорт.

В Україні сьогодні заявили, що у разі заборони щодо експорту українського зерна аграрники можуть втратити приблизно 600 млн євро до кінця року.

Під час дії ембарго на імпорт українського зерна до Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії Україна втрачала щомісяця близько 170 млн євро. Якщо заборони будуть продовжуватися й надалі, то до кінця року втрати можуть сягнути близько 600 млн євро, — повідомив 20 вересня заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук.

Він пояснив, що для України, держави, яка перебуває у війні та фактично півтора року реалізує свою продукцію значно нижче ринкових цін, можливість втрачати перспективу експорту є дуже проблемною.